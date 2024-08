Vídeo: Motoentregador é perseguido por cliente com faca após pedido atrasar 10 minutos

Além de vivenciar os riscos que trabalhar no trânsito traz, o motoentregador Gabriel, de 26 anos, precisou encarar um cliente furioso, na tarde dessa quarta-feira (21), em Campo Grande, que ao ter o pedido da marmitex atrasado por 10 minutos, correu atrás do rapaz com uma faca.

Ao O Estado Online, Gabriel pediu para ter o nome completo preservado para evitar problemas futuros. Ele contou que trabalha para um restaurante e chegou às 13h10 para buscar os pedidos.

Foi informado pelo chefe que uma das encomendas estava 10 minutos atrasada e, às 13h11, saiu para entregar os pedidos. Quando chegou no comércio do cliente, o homem já o recebeu com exaltação.

“Ele estava totalmente alterado. Eu pedi para ele efetuar o pagamento, mas ele disse que não iria pagar. Ele veio para cima de mim e eu me afastei”, disse.

Em seguida, uma discussão começou entre os dois e o autor entrou em casa para pegar uma faca. Nesse momento, o motoentregador optou por ir embora, mas acabou perseguido pelo homem que estava dirigindo uma picape vermelha acompanhado da esposa e dos dois filhos crianças.

“Eu parei para ligar para o meu chefe e contar o que tinha acontecido, quando vi ele se aproximando em alta velocidade. Subi na moto e andei na contramão mesmo para tentar fugir, mas ele correu atrás de mim com uma faca”, relatou.

Câmeras de segurança de empresas da região flagraram parte da perseguição que quase terminou com o jovem esfaqueado. Por estar de moto, Matheus conseguiu fugir do agressor que retornou ao carro com a faca em uma mão e uma pedra na outra.

O motociclista conseguiu fugir, apesar de continuar sendo perseguido por algum tempo pelo cliente na Avenida Duque de Caxias. Mesmo com o alto fluxo de carros na via, o homem dá marcha ré na tentativa de alcançar o rapaz.

Matheus contou, ainda, que o autor foi até a empresa que ele trabalha e relatou uma história completamente diferente do ocorrido. “Meu chefe entendeu que aquilo não era verdade e ficou do meu lado”.

Assustado com o que aconteceu, o profissional optou por encerrar o expediente após o ocorrido. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na delegacia, onde a vítima descobriu que o homem possui 36 passagens na polícia entre ameaça, agressão contra mulher, além de outras.

O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia. O rapaz afirmou que representará contra ele na Justiça.

