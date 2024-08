Incêndio destrói depósito de loja de estofados no Jardim Itamaracá

Incêndio de grandes proporções destruiu o depósito de uma loja de estofados, no início da tarde desta quinta-feira (22), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Imagens gravadas por moradores da região mostram a fumaça escura que pôde ser vista de muito longe. Vizinhos se mobilizaram para retirar o maior número de materiais possíveis, uma vez que os produtos presentes na loja são altamente inflamáveis.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram empenhadas para ajudar a apagar o fogo, que atingiu todo o depósito da empresa. Apesar das chamas não terem atingido outro imóveis, a estrutura do galpão ficou comprometida.

Ainda conforme o proprietário da loja, o prejuízo pode chegar a R$ 200 mil. A empresa não possui seguro. Os militares utilizaram cerca de 25 mil litro d’água para controlar o fogo. As causas do incêndio estão sendo investigadas.

Confira o vídeo abaixo:

