Julho começa com vagas de 178 empresas na intermediação da Funsat

Recrutamento com 125 profissões, é objetivo de Intermediação da Funsat (Fundação Social do Trabalho), nesta terça-feira, 1° de julho. São que divulgam 2.047 vagas para 178 empresas de Campo Grande.

O total de 1.714 triagens são voltadas a treinamento remunerado de novos colaboradores, em chamados de “perfil aberto”. Lista que possui sete destaques: ajudante de açougueiro (3 postos), apontador de pessoal (20 postos), atendente de balcão (21 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de limpeza (156 postos), auxiliar de logística (43 postos) e ainda 76 vagas para auxiliares nos Serviços de Alimentação.

No quadro completo de oportunidades, há vagas para: açougueiro (56 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (26 postos), auxiliar administrativo (4 postos), borracheiro (11 postos), fiscal na prevenção de perdas (30 postos), mecânico de automóveis em geral (2 postos), operador de caixa (327 postos), operador financeiro (40 postos), e cinco vagas ativas na data, para porteiros.

Prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são nove anúncios no dia: agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (5). Chances de colocação, somente acessíveis a candidatos que estiverem com o cadastro em dia no Sine (Sistema Nacional do Emprego).

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800. O horário de atendimento da Agência de Empregos da Funsat acontece das 7h às 17h, sem intervalo para almoço. Veja também a respeito da seleção desta terça-feira (1°) no painel publicado pelo portal oficial da Prefeitura de Campo Grande:

Por Prefeitura de Campo Grande