Mensagem de Eu e Ele, livro de Gabrieli Bossis número marginal 1556

Lá fora a tempestade rugia, muita chuva e muito frio. Disse-me Jesus, agradeça-me que te guardo bem aquecida, no abrigo de meu coração, onde as tempestades não chegam. Mantenha-te unido a mim, busque as minhas intenções, para faze-las tuas, que os teus desejos prolonguem os meus e se inclinem a realiza-los. Eu não quis ser eu mesmo, completo, sem vós. Sou homem, como todos os homens e assim me apresento ao pai. Apresenta-te comigo e assim o amemos juntos.

Filhos, nessa mensagem Jesus fala coisas importantes e consoladoras. como nesse primeiro momento em que ele fala da tempestade.

Filhos, como estais vivendo tempestades! Tempestades políticas, sociais, dentro da minha Santa Igreja, tempestades em vossas famílias e tempestades interiores. Nesta situação tão caótica deixo-vos o abrigo do Meu Sagrado Coração, abrigo onde as tempestades não chegam.

Eis o vosso grande abrigo meus filhos, para todas as situações. Por isso, mais do que nunca é necessário viver aquilo que sempre vos falo, a verdade que brota das minhas entranhas, Minhas Santas Palavras. Mantende-vos unidos a mim, pois de agora em diante só irão ficar de pé aqueles que entrarem nas entranhas do Meu Amor, na ferida do Meu Lado.

Isto porque as tempestades que estais vivendo, não são possíveis de serem suportadas por vós próprios, não terão força, não terão capacidade. São coisas que vão além de tudo que possam imaginar, mas não além do Meu Amor e do Poder que emana Dele, não além de Deus. Eis o vosso refúgio, o Meu Lado aberto, onde as tempestades não chegam.

Sim filho, tudo muitas vezes, todas as realidades vos tiram a paz, vos dão medo. Porém lembrai-vos, não vos esqueçais: vocês têm um Deus que é vosso Pai, vosso Irmão e vosso Amigo. Como já vos disse em outro momento: não estou mais empenhado em vos salvar, do que vos perder?

O que são estas agitações e perturbações que acontecem no mundo neste momento perto do poder do Meu Amor de Pai? Não são nada. Estão guardados, estão no meu colo. Confiança filhos, descansem em mim filhos.

[Texto: Por Rosenei Pauli]