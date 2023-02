Motorista de aplicativo puxa passageira pelos cabelo e foge levando celular

Enquanto voltava para casa em um carro de aplicativo na noite desta quinta-feira (16), uma mulher de 46 anos foi agredida e roubada por um motorista de aplicativo, nas imediações do Bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. Segundo a vítima os ataques ocorreram por volta das 20h.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher saiu de uma lanchonete e solicitou a corrida para retornar para casa, ela então embarcou em um veículo Gol/VW. No meio do percurso o motorista parou em um bar e a vítima permaneceu no carro, após instantes ele retornou e disse que iria deixá-la em sua casa.

Os dois então seguiram com a corrida e quando passavam nas proximidades da 6ª Delegacia de Polícia, o homem puxou a vítima pelos cabelos e a empurrou para fora do veículo, lecionando suas costas. Além disso, o motorista retirou o telefone celular que estava nas mãos da vítima e saiu em fuga.

A ocorrência foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que segue fazendo buscas suspeito.