Ministro da Agricultura nega lobby e nome de ex-Federal é citado

O Novo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro negou ter feito contato com a senadora e ex-ministra Tereza Cristina (PP), ou mesmo lobby para nomear secretários de seu gabinete conforme noticiado pelo O ANTAGONISTA.

A reportagem traz Wilson Taques como chefe de gabinete, Roberto Pedrosa como secretário de Comércio e Relações Internacionais, Wilson Vaz na Secretaria de Política Agrícola, Carlos Goulart na Defesa Pecuária, Renata Miranda na Secretaria de Inovação, e Fábio Trad como assessor de Participação Social e Diversidade e que teriam já mudado três vezes estes nomes citados.

Pedro Taques, é o único nome que teria sido escolhido pelo ministro que estaria sofrendo pressão por diferentes lideranças partidárias e do setor do agronegócio para montar seu gabinete.

Mas quando questionado por suposto lobby, Fávaro negou.

Recentemente o deputado Federal do PT Vander Loubet foi citado em estar nos bastidores colocando nomes da política do Estado em Ministérios do presidente Lula. E segundo os nomes citados, aparece o nome do deputado Fábio Trad que estaria tentando se encaixar já que não foi reeleito.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.