Sexta-feira será de tempo estável com variação de temperatura em MS

A sexta-feira será de tempo estável, com sol e variação de temperatura em Mato Grosso do Sul. Conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas em algumas regiões.

Em Campo Grande, os termômetros registrou na manhã de hoje (6), 19ºC. A máxima na capital sul-mato-grossense é de 27ºC.

Na região pantaneira, as mínimas serão entre 20/22ºC e a máxima de 33ºC. Em Três Lagoas e Parnaíba, estão esperadas chuvas para hoje. As temperaturas devem variar entre 19/20ºC e máxima de 26/28ºC. Já região sul do Estado, as mínimas foram de 17/21ºC e a máxima deve variar entre 29/34ºC.

Os ventos atuam de sudeste/leste, com velocidade entre 30/50km/h.