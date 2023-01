Vereador Dr. Victor Rocha participa da posse da nova Diretoria da Santa Casa

Na noite desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, Alir Terra Lima assumiu a presidência da Santa Casa de Campo Grande no auditório “Carroceiro Zé Bonito”. O evento contou com a presença do vereador Dr. Victor Rocha (PP)

Também foram empossados para o triênio 2023/2025 o vice-presidente, Jary de Carvalho e Castro, o diretor-secretário, Heitor Miguel Scheibeler e seu adjunto, Ivan Araújo Brandão, o diretor de finanças João Nelson Lyrio e seu adjunto, Marcos Alceu da Silva Villalba. Além da Diretoria Corporativa, também assumiram os membros do Conselho de Fiscal e Comissão de Ética.

A nova presidente declarou sua gratidão para Heitor Rodrigues Freire a que antecedeu, destacando o cumprimento de sua missão e sobre o compromisso da atual gestão em atender os sonhos e anseios dos que precisam de saúde com mais qualidade. “Para chegar a este fim, trabalharemos exaustivamente em equipe com todos os funcionários deste hospital para levar uma atenção especializada e focada na segurança e qualidade do atendimento ao paciente”, destacou Alir.

A solenidade contou com a presença de associados, conselheiros de administração e fiscais, diretores executivos, autoridades, parlamentares, membros da sociedade civil organizada, familiares, amigos e convidados e, também, funcionários da Instituição. Antes de Alir Terra Lima, discursaram o secretário Municipal de Saúde, dr. Sandro Benites, o vereador, dr. Victor Rocha, no ato representando a Câmara Municipal de vereadores e o deputado federal, dr. Luiz Ovando, representando a bancada federal de Mato Grosso do Sul.

Em seu discurso o vereador relembrou de quando se formou e realizou estágio no Pronto Socorro da Santa Casa, “quando retornei em 2009 para a cidade, dois lugares me acolheram de braços abertos, um deles é a Santa Casa. A Santa Casa é o maior hospital do Estado, mais de 50% de toda média e alta complexidade, é que aqui que se resolve. A Santa Casa estando forte, o Estado de Mato Grosso do Sul fica forte, a medicina forte, a enfermagem forte, e durante a pandemia, a Santa Casa abraçou todo o Estado de Mato Grosso do Sul”.

E para finalizar seu discurso ele ressaltou que estava orgulhoso de estar no evento em nome do nosso presidente da Câmara Municipal, Carlão, e desejou sucesso, muito trabalho para toda a diretoria, e reforçou para o Secretário de Saúde, dr. Sandro Benites e ao Deputado Federal, dr. Luiz Ovando que é precisar ajudar e muito a Santa Casa, porque ela precisa de todos nós.