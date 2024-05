Ministério da Saúde destina R$ 3,6 milhões para combate ao HIV e outras doenças em MS

O Ministério da Saúde destinou R$ 3,6 milhões para Mato Grosso do Sul, visando ações de vigilância, prevenção e controle do vírus do HIV/Aids, outras infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais. A quantia será repassada à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e mais 24 municípios do estado.

A distribuição dos recursos foi publicada no Diário Oficial da União, em uma portaria assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima. O maior valor, de R$ 885,3 mil, será destinado à SES. Campo Grande receberá R$ 845 mil, Dourados ficará com R$ 278 mil e Três Lagoas terá um repasse de R$ 212 mil.

Os valores serão transferidos em parcelas mensais, conforme os últimos ajustes pactuados nas Comissões Intergestores Bipartite (CIBs). O Fundo Nacional de Saúde será responsável por adotar as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos respectivos fundos de saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

