IFMS está com inscrições abertas para cursos gratuitos de idiomas

Estão abertas as inscrições na seleção para cursos gratuitos de Espanhol, Inglês e Libras ofertados pelo Centro de Idiomas (Cenid) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), com ingresso no 2º semestre.

Os cursos são de Formação Inicial e Continuada (FIC), para turmas de níveis básico e intermediário, com aulas presenciais nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

São ofertadas, ao todo, 571 vagas, sendo 140 para novas turmas e 431 vagas para turmas em andamento. Do total, 75% das vagas são destinadas a estudantes e servidores do IFMS, e as demais para o público externo.

Confira o Edital nº 027/2024, com as regras do processo seletivo.

Inscrições – Estão abertas e devem ser feitas até 10 de junho, pela Página do Candidato.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem comparecer à Central de Relacionamento (Cerel) dos campi e solicitar uso de um computador da instituição para fazer a inscrição, observando os endereços e horários de atendimento.

No ato da inscrição, os interessados precisam informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e indicar a opção por um dos cursos com vagas ofertadas.

É necessário que o candidato atente-se ao nível do curso em que irá se inscrever. Aqueles que não têm conhecimento algum da língua ofertada, deverão inscrever-se na turma Básico – Nível I, caso haja vagas disponíveis.

Nivelamento – Os candidatos às vagas das turmas em andamento deverão fazer o teste de nivelamento, a fim de avaliar conhecimentos e o nível de proficiência, e para definir o nível a que concorrerão no sorteio eletrônico.

O nivelamento será realizado de forma on-line, no Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem e Gerenciamento de Cursos), em dia e horário que serão divulgados na Central de Seleção.

A aprovação no teste de nivelamento não garante a convocação. Isso porque além de comprovar conhecimentos prévios na língua, o candidato deverá ser selecionado pelo sorteio, dentro do número de vagas disponibilizadas na turma.

Cronograma – A previsão é que no dia 12 de junho sejam divulgadas a relação preliminar das inscrições homologadas e a convocação para o teste de nivelamento.

Entre os dias 14 e 21 de junho, serão realizados os testes de nivelamento on-line, com o resultado previsto para o dia 28, juntamente à relação preliminar de candidatos aptos ao sorteio.

O sorteio eletrônico será realizado no dia 4 de julho, com o resultado preliminar previsto para o dia seguinte.

A classificação final do processo seletivo e a divulgação da 1ª chamada serão publicadas no dia 10 de julho.

Material – Apesar de os cursos não terem mensalidades, os estudantes matriculados deverão adquirir o livro que será utilizado durante as aulas.

Para o curso de Espanhol, o livro indicado é Nuevo Ven 1 para a primeira etapa e Nuevo Ven 2 para a segunda etapa, da Editora Edelsa. Já o curso de Inglês prevê o livro Interchange 1, 5th Edition, para a primeira etapa; e Interchange 2, 5th Edition, para a segunda etapa, ambos da Cambridge University Press.

Já para o curso de Libras, o livro indicado é ‘LIBRAS? Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda’, de autoria de Audrei Gesser, publicado pela Editora Parábola no ano de 2009.

Vagas e cursos para o 2º semestre

Turmas Iniciantes – Presencial

Campus Curso Dias e horários Vagas totais Estudante IFMS Servidor IFMS Público geral Campo Grande Inglês Básico – Nível I Terça-feira – 14h30 às 16h 20 12 3 5 Corumbá Inglês Básico – Nível I Segunda e quarta-feira – 18h15 às 19h45 20 12 3 5 Coxim Inglês Básico – Nível I Quarta-feira 19h às 22h 20 12 3 5 Dourados Inglês Básico – Nível I Quinta-feira – 13h45 às 17h05 20 12 3 5 Naviraí Inglês Básico – Nível I Terça e quinta-feira – 13h45 às 15h15 20 12 3 5 Naviraí Espanhol Básico – Nível I Segunda e quarta 13h45 até 15h15 20 12 3 5 Três Lagoas Espanhol Básico – Nível I Terça e quarta-feira – 18h30 às 20h 20 12 3 5

