Em Brasília, Dr. Victor Rocha participa de discussão sobre câncer de mama

O vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha estará em Brasília para participar do Brazilian Breast Cancer Symposium (BBCS), realizado com o apoio da Associação dos Portadores de Câncer de Mama – APCAM, durante a sétima edição do Fórum com o tema “Acesso e Sobrevida”. O evento acontece entre os dias 16 a 18 de maio na Capital Federal.

O convite foi realizado graças à experiência exitosa da Casa Rosa na luta contra o câncer de mama. “Graças a Casa Rosa mais de 150 mulheres que estavam na fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde) já estão fazendo seus tratamentos. Pois, através do projeto fizeram consulta, exames e biópsia e em menos de 15 dias já estavam com o resultado em mãos. Aqui na Capital, para fazer todo esse processo até o diagnóstico era no mínimo 2 anos na fila de regulação”, argumentou.

Implantada em 11 de novembro de 2021, a Casa Rosa zerou a fila de espera por consulta com mastologista, punção e biópsia de mama no Sistema Único de Saúde (SUS), “Receber mais um convite, para participar de um evento de renome internacional da mastologia, nos enche de satisfação como profissional da saúde e como vereador. Pois, é a prova cabal de que quando se há boa vontade política e gestão pública eficiente é possível se oferecer o que há de melhor na medicina pelo Sistema Único de Saúde. Com as consultas integradas e resolutivas, ou seja, a paciente consulta, faz exames e se necessária biópsia, damos celeridade na detecção do câncer de mama. Possibilitando tratamento e cura entre 90 a 95% dos casos que são detectados precocemente”, explicou o Dr. Victor Rocha.

O BBCS é considerado hoje o maior evento da América Latina relacionado à pesquisa do câncer de mama, possuindo um cunho social de levar aos profissionais da área de saúde atualizações e novidades sobre o tema.

Com informações da assessoria

