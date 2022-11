Militar morre após colisão com carreta na BR-163

Um jovem militar, de 21 anos, morreu após colidir em uma carreta, no km 691 da BR-163, em um trecho onde a duplicação foi paralisada pela concessionária CCRMS Via, próximo a Rio Verde de Mato Grosso, município localizado a 195 km da capital. O incidente aconteceu na madrugada de domingo (06).

Ele foi identificado como Guilherme Silva Ricardo, um militar do 47ºBI (Batalhão de Infantaria) e retornava para Rio Verde onde residia.

A carreta era conduzida por um homem de aproximadamente 55 anos, que seguia no sentido Rio Verde – Coxim. Foi quando ambos se encontraram em uma curva, próxima a região do Córrego Fundo, e colidiram frontalmente.

Ricardo conduzia o Volkswagem Gol, que ficou completamente destruído, e faleceu no local do incidente. A carreta saiu fora da pista e tombou.

Equipes da CCRMS Via estiveram no local e socorreram o motorista da carreta que teria sofrido uma possível fratura no braço, além de escoriações e cortes pelo corpo. Ele será transferido para um hospital em Campo Grande.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também esteve no local juntamente com peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim.

Com informações do jornal Coxim Agora

