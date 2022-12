Meteorologia prevê dia quente e máxima de até 41ºC

O sol deve predominar em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, com tempo estável e variação de nebulosidade ao longo desta quinta-feira (15). De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não está descartada a chance de chuvas e tempestades isoladas para os municípios no centro-norte do Estado.

O tempo segue abafado em todas as regiões, e as temperaturas podem passar dos 35°C. São esperadas temperaturas mínimas entre 19/20°C e máximas de até 31°C na região sul. Na região norte, mínimas entre 21/24°C e máximas de até 35°C.

Campo Grande amanheceu com céu e algumas nuvens e já registra 24ºC nesta manhã. A máxima não deve passar dos 32ºC.

Outras máximas previstas para esta quinta-feira são de 41ºC em Porto Murtinho, 37ºC em Aquidauana e Corumbá, 36ºC em Bonito, 35ºC em Rio Brilhante, 34ºC em Maracaju, 33ºC em Dourados e Três Lagoas, e 32ºC em Coxim, Cassilândia, Naviraí e Ponta Porã.

Os ventos atuam de nordeste/leste, com rajadas de vento entre 30-50 km/h, de acordo com o Cemtec.