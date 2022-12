Sesau abre inscrições para residência com 47 vagas e bolsa de R$ 4,1 mil

Estão abertas as inscrições para o programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Ao todo são 47 vagas voltadas a profissionais graduados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, com bolsa de R$ 4.106,09.

” Além do ensino e especialização dos profissionais, a integração dos residentes ao atendimento da população representa um ganho muito grande para a saúde pública, uma vez que estes profissionais irão atuar diretamente na promoção da saúde, como prevenção de agravos, cura e reabilitação dos indivíduos, cuidado em torno das necessidades individuais considerando os contextos de cada paciente. “, destaca o secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau foi credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação em 2019, tendo então iniciado a primeira turma em março de 2020. Formaram na primeira turma 68 especialistas: Educação Física (05), Enfermagem (30), Farmácia (12), Fisioterapia (03), Odontologia (10), Psicologia (02) e Serviço Social (06).

A primeira turma iniciou com 76 residentes, enquanto que a segunda e terceira turmas, que estão em andamento, iniciaram com 47 residentes, sendo atualmente as bolsas ofertadas e financiadas integralmente pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, contamos com 41 residentes de primeiro ano e 34 residentes de segundo ano, proporcionando humanização, qualidade e melhor atendimento à população.

Os interessados têm até o dia 29 de dezembro para se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 200. Conforme o edital divulgado na edição desta quarta-feira (14) do Diário Oficial do Município (Diogrande), as provas estão previstas para serem realizadas no dia 05 de fevereiro de 2023. A relação dos inscritos e todas as etapas previstas no edital devem ser acompanhadas pelo site.

Com informações da assessoria de imprensa.