Últimos dias da primavera devem ser marcados por calor intenso e pancadas de chuva no Estado

Há pouco menos de uma semana do início do verão, as altas temperaturas e o calor intenso devem continuar em Mato Grosso do Sul, pois como o Estado já tem características de clima quente e de inverno seco, a primavera não apresenta temperaturas mínimas abaixo de 20ºC.

No centro da Capital, a equipe do O Estado encontrou ontem (14), a população munida com garrafas de água, bonés, guarda-sol para tentar se proteger do calor intenso, há também quem opte por se refrescar com um sorvete ou com água de coco. A expectativa é que o tempo quente e seco não deve dar trégua nas próximas semanas.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrahão, Campo Grande registrou ontem, 34,3ºC e a expectativa é de que as chuvas não devem cessar, pois as pancadas e trovoadas com rajadas de ventos são típicas dessa época do ano, principalmente no fim da tarde e a noite. Portanto, o calor deve seguir até o final de fevereiro de 2023.

As temperaturas na Capital, segundo o site Climatempo devem permanecer hoje (15), com máximas 34º e mínimas de 24º, com probabilidade de chuva em 90%. Para amanhã (16), a expectativa é de máxima de 33º e a mínima de 24º, e com probabilidade de chuva de 67%.

Já no final de semana, as temperaturas mínimas devem cair, podendo atingir 21º e também pode chover a qualquer hora do dia.

