Meteorologia estima frente fria tímida, com mínimas de 7ºC a 12ºC no sábado em MS

A passagem de uma frente fria que avança do sul em direção ao sudeste do Brasil, muda o tempo em Mato Grosso do Sul a partir da sexta-feira (29). A mudança não será tão significativa, mas ajuda aliviar o calorão atípico dos últimos dias em vários municípios.

O fenômeno climático chega na noite de quinta-feira (28) e já provoca rajadas de vento de até 60 km/h ao longo do dia, no sul de Mato Grosso do Sul, mas a mudança no tempo começa a ser sentida na sexta-feira (29), dia que a temperatura mínima fica por volta dos 15°C.

Segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), no próximo sábado (30), há previsão de temperaturas mínimas por volta dos 7-10°C na região sul e mínimas de 10-12°C no centro-sul do Estado.

Nebulosidade aumenta no fim de semana

Conforme o Climatempo, o amanhecer deve começa com muitas nuvens em Mato Grosso do Sul durante a passagem da frente fria. As capitais, Campo Grande e Cuiabá, ainda terão um dia de sol, mas com bastante variação de nuvens e as temperaturas ficam amenas. Não há previsão de chuvas até o dia 10 de agosto no Estado.