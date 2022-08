Águas Guariroba unifica número para atendimentos via WhatsApp e Call center

O 0800 642 0115, contato já utilizado para ligações gratuitas, agora também recebe mensagens de Whats

Para trazer mais facilidade ao dia a dia do campo-grandense, a Águas Guariroba unifica seus canais de teleatendimento. Ligações e mensagens de WhatsApp devem ser feitas apenas para o 0800 642 0115.

O morador pode salvar o número e chamar o contato quando precisar de qualquer atendimento – como solicitação de serviços, segunda via da fatura, consulta de débitos, informações, etc. As ligações seguem sendo atendidas 24h por dia e as mensagens de WhatsApp respondidas das 7h às 22h (exceto feriados).

Além disso, a Águas Guariroba oferece atendimento pelo Águas App, aplicativo disponível na Apple Store e Play Store, onde o cliente também tem acesso aos serviços via smartphone.

O atendimento presencial continua disponível nas lojas, localizadas nos seguintes endereços:

Loja Central: Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1808

Loja Moreninhas: Rua Mucuri, 8

Fácil Guaicurus: Av. Guri Marques, 5464

Fácil Bosque dos Ipês: Av. Consul Assaf Trad, 4796

Com informações da assessoria