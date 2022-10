Acidente entre carro de passeio e carreta deixa motorista ferido na BR-163

O motorista de um Toyota Corolla, ficou ferido na tarde desta sexta-feira (30), após ter sofrido um acidente frontal contra uma carreta no quilômetro 380, da BR-163, em Nova Alvorada do Sul – 110 quilômetros de Campo Grande

Segundo Alvorada Informa, o motorista, de 43 anos, seguia sentido Nova Alvorada do Sul/ Campo Grande, quando, ao realizar uma manobra, perdeu o controle de seu veículo, batendo frontalmente com a carreta, que deslocava-se no sentido oposto.

O motorista da carreta identificado como Luiz Carlos Nascimento, de 31 anos, ficou preso nas ferragens, mas não se feriu com gravidade tendo apenas lesões superficiais. Ele estava acompanhado da esposa e dois filhos menores.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o condutor do automóvel foi removido pela equipe de resgate da rodovia e levado para o Hospital Francisco Ortega.