Policiais encontram quase 500 kg de maconha em veículo roubado na BR-463

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde de ontem (4), quase 500 quilos de maconha em um veículo, na BR-463, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu quando os policiais avistaram um Nissan/Kicks estacionado às margens da rodovia. Ao parar para prestar auxílio ao condutor, ele abriu a porta do carro e empreendeu fuga a pé através da vegetação próxima à rodovia.

No interior do veículo, os policiais encontraram 490 quilos de maconha. A equipe também descobriu que o carro possuía registro de roubo/furto, desde abril de 2023, em São Paulo(SP). Buscas foram realizadas, porém, o condutor não foi localizado. O automóvel e a droga foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (MS).

