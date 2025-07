Mercado de trabalho em MS inicia semana com 3,5 mil vagas abertas em 33 municípios

Mato Grosso do Sul inicia a próxima semana com 3.589 vagas de emprego abertas, conforme o boletim mais recente da Fundação do Trabalho (Funtrab). As oportunidades estão distribuídas em 33 municípios e abrangem setores como serviços, comércio, indústria e agronegócio.

A Capital, Campo Grande, lidera o número de ofertas, com 825 vagas disponíveis. Entre os cargos mais procurados estão auxiliar de linha de produção (91 vagas), atendente de lanchonete (65), vendedor interno (62), auxiliar de limpeza (61) e operador de caixa (59).

No interior do estado, Dourados aparece como o segundo município com maior número de vagas, com 465 oportunidades, seguido por Três Lagoas (216), Sidrolândia (70) e Chapadão do Sul (64). Já Jaraguari e Eldorado são as únicas cidades que não apresentam nenhuma oferta de emprego no momento.

As ocupações ligadas ao setor produtivo e à indústria são destaque neste início de semana. São 476 vagas para auxiliar de linha de produção, 221 para operador de caixa, 157 para vendedor interno e 140 para servente de obras. A construção civil também tem participação relevante, com 106 vagas para pedreiro e 76 para ajudante de obras.

Além disso, a Funtrab disponibiliza 126 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 89 oportunidades de estágio, concentradas principalmente em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer à unidade da Funtrab do seu município com os seguintes documentos: CPF, RG e carteira de trabalho.

Em Campo Grande, o atendimento é realizado na Rua 13 de Maio, nº 2.773, Centro, das 7h30 às 17h30.

A Funtrab reforça que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser preenchidas rapidamente, por isso recomenda que os candidatos acompanhem as ofertas com frequência.

