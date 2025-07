Homem condenado por latrocínio é preso em casa usada para tráfico em Dourados

Foto:Ele estava no mesmo local onde foi detido jovem suspeito de matar a própria mãe

Um mandado de prisão por latrocínio levou a Polícia Militar a prender Cláudio Araújo Romero, de 31 anos, na manhã desta sexta-feira (4), em Dourados. O que chama atenção é o local onde ele foi encontrado: a mesma casa onde, foi detido Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, acusado de assassinar a própria mãe com golpes de faca em Glória de Dourados.

O imóvel fica na Rua Alegrete, no bairro Jóquei Clube, e já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas. Cláudio, afirmou à PM que é inocente do crime pelo qual foi condenado.

Após a prisão, ele foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e aguarda decisão da Justiça.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram