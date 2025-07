Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 6,5 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode deixar um novo milionário neste sábado (5). O concurso 2.884 da principal loteria do país vai sortear um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões, após ninguém ter acertado as seis dezenas no concurso anterior. O sorteio será realizado às 19h (horário de Mato Grosso do Sul), em São Paulo (SP).

As apostas podem ser feitas até o horário do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelo site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 5 e permite a escolha de seis números.

Para quem quiser tentar a sorte sem sair de casa, é possível apostar pela internet, desde que o apostador tenha mais de 18 anos, faça um cadastro no portal da Caixa e possua cartão de crédito válido. O sistema funciona tanto em computadores quanto em celulares.

De acordo com a Caixa, a chance de ganhar o prêmio principal com a aposta mínima é de 1 em 50.063.860. Já quem optar por marcar o número máximo de dezenas permitidas (15 números) aumenta significativamente as chances, com probabilidade de 1 em 10.003 — mas o valor da aposta sobe para R$ 22.522,50.

A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, sempre às terças, quintas e sábados. Para conferir os resultados, o apostador pode acessar o site da Caixa, usar o aplicativo oficial das Loterias Caixa ou acompanhar ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O prêmio de R$ 6,5 milhões, se aplicado na poupança, pode render aproximadamente R$ 35 mil por mês, livre de impostos.

