Mercado de games vira o jogo e fatura mais do que o de cinema

A indústria dos games vem crescendo consistentemente nas últimas décadas, e a expectativa é de que ela logo atinja um marco importantíssimo, passando dos 3,3 bilhões de jogadores, ou quase metade da população mundial. Além disso, o faturamento do mercado de jogos para 2023 está previsto para 188 bilhões de dólares.

Por outro lado, o cinema deve arrecadar um pouco mais de 77 bilhões de dólares, esse ano, o que não é nem um pouco ruim para o setor, alavancado por sucessos de bilheteria, como Oppenheimer, Barbie e Super Mario Bros., que saiu dos games para as grandes telas.

Uma explicação para o salto dos jogos eletrônicos e sua supremacia de arrecadação em relação ao cinema foi o avanço no desenvolvimento de games para smartphones nestes últimos anos. Os aparelhos de celular, acessíveis para muitos em todo o mundo, permitem fácil acesso a jogos e atraem o investimento de empresas do setor. Além disso, a chegada da nova geração dos consoles, como o PlayStation 5 , Xbox Series S/X e Nintendo Switch pode explicar o grande faturamento do setor.

Em 2020 e 2021, com a pandemia e pessoas confinadas em casa, houve um aumento na procura por aparelhos, mas também um adiamento de títulos esperados.

Retomada em 2023

Uma análise da revista Veja trouxe dados da consultoria Newzoo que demonstram a retomada do mercado dos jogos em 2023 e a sua projeção para o futuro. Conforme o estudo, em 2022 foram arrecadados 183 bilhões de dólares, enquanto em 2023 a projeção é que esse valor atinja 188 bilhões de dólares.

O aumento também foi visto no número de usuários: enquanto em 2021 foram contabilizados 3 bilhões de jogadores, em 2022 esse número subiu para 3,1 bilhões e, em 2023, espera-se um aumento de 0,2 bilhões, para 3,3 bilhões de usuários. As projeções para 2026 indicam que, nesse ano, o setor dos games arrecadará 212 bilhões de dólares, com cerca de 3,7 bilhões de usuários.

Consoles e computador x dispositivos móveis

A projeção para 2023 pode ser explicada pelo rol de lançamentos de peso desse ano para consoles e PC, como Hogwarts Legacy , Baldur’s Gate, Starfield e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Títulos como esses costumam ser mais caros e fazem com que o cliente acabe gastando mais, tanto com os jogos, quanto com upgrades de consoles e peças de computador, já que exigem um maior poder de processamento. Além disso, o jogador também pode adquirir acessórios para complementar a experiência, como controles, mouse e teclado.

Carlos Silva, sócio da Go Gamers, consultoria especializada no mercado de games, destaca: “Os grandes títulos são responsáveis por fazer o público gastar mais dinheiro”. Como os valores no Brasil são altíssimos, por aqui costuma haver pouca compra por indivíduo quando o assunto são títulos para PC e console. “Como muitas vezes é preciso fazer escolhas, os grandes lançamentos é que são selecionados”, diz o executivo.

Também por conta disso, os smartphones acabam sendo mais populares entre o público gamer. Para se ter noção, o setor de consoles e computadores representam 93 bilhões de dólares anuais somados, de acordo com o relatório da Newzoo. Já o segmento mobile, sozinho, acumula 92,6 bilhões de dólares, e continua em expansão.

