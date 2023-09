Evento social na Cidade de Deus promove conscientização sobre violência doméstica neste sábado

Na cidade de Deus, mais especificamente no bairro José Teruel Filho, está marcado um evento social que promete não apenas unir a comunidade, mas também sensibilizá-la para uma causa crucial: a conscientização sobre a violência doméstica. Promovido pela organização “Ação Social Amigos do Bem-MS”, este evento traz uma oportunidade única para a comunidade se unir em prol do bem-estar e da segurança de todos.

A principal atração deste evento será uma palestra esclarecedora sobre violência doméstica, que será ministrada por profissionais qualificados da Guarda Civil Municipal (GCM) da Casa da Mulher Brasileira. Este é um passo importante para a conscientização e prevenção da violência que afeta tantas famílias em nossa sociedade.

Além disso, o evento também proporcionará diversão para as crianças, com atividades como uma cama elástica, distribuição de pipoca e algodão doce, garantindo que os pequenos também se divirtam enquanto aprendem sobre a importância da segurança em casa.

A música estará presente para animar o ambiente, com a atração musical de Ze Lourenço, prometendo trazer ainda mais alegria ao evento.

Este evento conta com o apoio de parceiros locais, incluindo o Projeto Pé de Abacate, a Pizzaria do Vizinho e a Conveniência Beer. Portanto, o convite se extende para todos da cidade de Deus e regiões próximas a participarem deste evento social significativo, que visa educar, sensibilizar e, acima de tudo, unir a comunidade na luta contra a violência doméstica.

Serviço

– Data: 30 de setembro de 2023

– Horário:Das 8:00 às 12:00

– Local: Rua Eurides Marques Diniz, 46, Bairro José Teruel Filho (Cidade de Deus)

