Mensagem de Jesus do livro ‘Ele e eu’, de Gabrielle Bossis

Filho, nunca te esqueças da tua casa interior, o teu coração. Ali dentro espero sempre que tu entres, pois aí habito e sempre é uma alegria para mim te encontrar. Ali guardo os Meus segredos, os Meus dons para ti, longe dos olhares curiosos, na mais completa intimidade de um Pai para com Seu filho.

Esta riqueza a ti dada deve também enriquecer e embelezar o exterior de todo o teu ser, pois quero, através de você, enriquecer os que ao redor de ti se encontram.

Vendo a beleza exterior, a alegria e a paz estampadas em teu rosto, fruto tudo isto do teu contato Comigo, quero manifestar a Minha Pessoa, Meus segredos, para que Me conhecendo, possam todos Me amarem e entregarem-se com confiança nos braços do mais amado de todos os pais.

Portanto, não negue aos outros essa luz, isto é, não negue a si mesmo essas visitas que no interior do teu ser darás a Mim. Só com o contato comigo se farão as transformações interiores e exteriores que quero realizar em ti e através de ti.

Quantos Me fazem sofrer neste momento por estarem nas trevas, em sofrimento, na mais completa angústia e miséria, de modo especial a espiritual, causa de todas as outras pobrezas. Sofro por que os amo. Quero os meus fogos de amor incendiando a todos, contagiando-os.

Só então, quando todos estiverem assim contagiados é que enfim descansarei. Poderia Eu querer algo menor do que o Meu Amor os envolvendo, imersos no Meu Coração? Ardo de desejo de me dar.

Como gostaria de ser desejado, querido, possuído. Aqueles que Me possuem tem as maiores alegrias que um ser humano pode imaginar. Filho: que tudo em ti fale de mim: teu ser interior e exterior.

Que possas tu dar-Me a todos e Me faça ser compreendido pelos ignorantes, os admirados, os desejosos, os timidos e os aflitos. Para todos, aqui estou. É preciso que o saibam. Que venham a mim e Eu não deixarei que se vão. Pensa, Sou um Deus de Amor.

