Horóscopo: Confira a previsão do seu signo neste domingo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, aproveite as boas energias para tentar algo diferente no visual, como roupas de um estilo novo, ou até um corte inovador nos cabelos. Sua intuição segue em destaque, e isso fica mais forte ao lidar com grana ou analisar os gastos dos últimos tempos. Se for preciso, faça alguns acertos e corte as despesas que não estão cabendo no orçamento, bebê.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Os relacionamentos vão fechar o fim de semana protegidos e curtir a companhia das pessoas mais próximas será tudo o que você deseja. É hora de reatar alguns contatos, superar a distância e recuperar as relações que realmente valem a pena. Deixe a solidão bem longe e aproveite para se divertir com os amigos também!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Apesar do dia de folga, suas obrigações continuam aí e vai ser preciso lidar com elas para não deixar nada pendente antes de iniciar a semana, mesmo que seja apenas em casa. A saúde pode ocupar sua mente também, principalmente se sabe que precisa deixar os maus hábitos de lado, mas não toma uma atitude mais incisiva sobre isso.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

O domingão será perfeito para se divertir na companhia dos filhos, de pessoas mais jovens ou para reatar o contato com gente querida que andava distante. Se não der pra reunir todo mundo presencialmente, aposte na criatividade para colocar o papo em dia. O importante é dar risada, curtir cada momento e deixar as preocupações do dia a dia bem longe!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você domingou mais caseiro, meu cristalzinho, e a vontade de curtir o seu canto tem tudo para dar o tom deste dia. Bom astral para fazer aquela limpa nos armários, praticar o desapego e jogar fora tudo o que não usa, seja na sua casa ou até em outras áreas da vida. Desapega! Mas nem tudo será tranquilo e algumas cobranças dos familiares.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

As estrelas prometem um astral mais sociável e animado hoje. Ótimo dia para dar uma volta por aí, visitar um local ao ar livre ou um ponto de encontro animado perto de casa para colocar a conversa em dia com amigos e conhecidos. As redes sociais também estão bombando e você pode se surpreender com novos seguidores. Há chance de conhecer um novo crush.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Seu lado materialista deve se destacar neste domingo, Libra, e você tende a se apegar mais às suas coisas. Valorizar o que é importante para você tem o seu lado positivo, mas preste atenção para não passar da conta e acabar dando status demais ao dinheiro. À noite, pode ser complicado resistir aos gastos extras porque a vontade de sair por aí comprando tudo o que deseja.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Você começa o domingo com muita disposição para fazer tudo o que der na telha, Escorpião. Aproveite o dia de folga para passear, colocar os pés pra cima ou ficar em dia com as suas séries favoritas. Os relacionamentos também ganham destaque e ficam mais animados com

as conversas por zap, nas redes sociais ou com uma chamada de vídeo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O dia será perfeito para ficar no seu canto, relaxar e fugir do estresse da semana. Seu lado místico também está mais aflorado e pode se divertir pesquisando sobre o seu signo,

aprendendo mais sobre o seu inconsciente ou tentando descobrir o que o futuro reserva para você. A saúde também precisa de atenção extra, por isso, não ignore sintomas estranhos ou avisos que o seu corpo envia.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Se depender das estrelas, as amizades ganham um espaço especial no seu coração neste domingo. você fará o possível para ajudar alguém que está passando por uma fase ruim, mas também pode se divertir muito na companhia da galera. Será uma delícia colocar a

conversa em dia com os amigos e matar a saudade. Mas nem tudo será perfeito sem defeito e há sinal de tensão.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Apesar do domingão, a vontade de dar um up na carreira tem tudo para falar mais alto. Se quer garantir seu espaço, aproveite para fazer alguns planos a longo prazo, cultivar contatos importantes e repensar decisões antigas. Vale a pena também investir na sua imagem e

fazer algumas comprinhas para dar aquela valorizada na aparência profissional.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Otimismo e animação estão na ordem do dia e vai ser difícil achar alguém que consiga acompanhar o seu pique. Uma viagem pode cair como uma luva para o seu

espírito inquieto se pintar a chance, agarre com força sem pensar duas vezes! Agora, se não for o seu caso, pode ser divertido retomar o contato com gente que mora longe. Só um aviso: há risco de rolar mal-entendido.

