Carnaval de Campo Grande tem opções para todas as idades

A data comemorativa mais animada do ano está se aproximando: o carnaval, e como sempre muito animado em Campo Grande, após dois anos de pandemia que impediram as festividades tradicionais.

Os tradicionais desfiles serão realizados pela Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) e contarão neste ano com oito escolas, sendo que apenas sete serão julgadas pelos jurados.

Conforme a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, o evento pretende resgatar o concurso de fantasias para as crianças e levar bandas para tocar as velhas e boas marchinhas. “Estamos planejando uma festa linda, com segurança, onde todas as famílias poderão aproveitar esse momento”, finalizou.

Em outros pontos da cidade, os eventos começaram no dia 10 de fevereiro e seguem até dia 21, com atrações de 12 blocos. Eles vão se apresentar na Praça dos Imigrantes, Bar do Zé (Rua Barão do Rio Branco), Praça Aquidauana, Rua Laguna (Orla Morena), Esplanada Ferroviária, Praça Cuiabá, entre outros locais. Para a secretária de Cultura, a estimativa é de reunir mais de 60 mil pessoas durante toda a programação dos blocos.

Conforme a Sectur, a prefeitura contribuirá com o apoio para que essas apresentações aconteçam com segurança. Isso porque, além de fornecer estrutura para o fechamento das ruas, o Poder Executivo também vai contribuir com a parceria da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), da Guarda Civil Metropolitana, banheiros químicos e equipamentos de som e palco. A segurança interna dos eventos será feita pela Polícia Militar.

Os principais blocos, Cordão Valu e Capivara Blasé, têm a expectativa de reunir mais de 20 mil pessoas. Outros como Bonde das Sereias, As Depravadas, Evoé Baco, Calcinha Molhada, Farofolia, Bloco do Reggae, Subaqueira e Farofa com Dendê: 40 mil pessoas.

Interdições no trânsito

A Agetran alerta para as interdições que acontecerão neste domingo (12), em Campo Grande. São elas: Rua Fluminense, 150, entre a Rua Presidente Antônio Carlos e Rua Américo Brasiliense, ficará interditada.

Para evento religioso, será utilizado o percurso desde a rua Dr. Sebastião José Machado, virando na Rua Marechal Floriano, logo na Rua Hermenegildo Pereira (Jeito Frio) e seguindo pela Rua Paralex. Logo segue pelo trajeto da Rua Melvin Jones até a Avenida Duque de Caxias.

Em seguida, na Avenida Afonso Pena passando em frente da Igreja Perpétuo Socorro e dobrando na Rua 26 de Agosto. A Avenida Ernesto Geisel também será percorrida até o fim do trajeto na comunidade Santa Paulina.

Segurança

De acordo com a Polícia Militar, todas as cidades do Estado terão reforço nas ações de segurança. A PM também promove a campanha “Não é não, e ponto final”, para proteção das mulheres.

Em Campo Grande, desde o último sábado (11), a PM reforçou o policiamento nos locais de concentração de blocos. “A PM participa com a segurança, policiamento especial, na Praça Aquidauana, Praça do Papa, e na Esplanada. Este ano teremos medidas diferentes nos locais de concentração de foliões, em relação ao controle de acesso”, explicou o coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do Policiamento Metropolitano.