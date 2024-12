Empresária de Três Lagoas morre em acidente na rodovia 463, no Paraná

Na noite de ontem (22), a Empresária Érica Renata Soler, moradora de Três Lagoas, morreu após capotar a caminhonete na PR-463, no Paraná.

O acidente ocorreu entre as cidades de Uniflor e Paranacity. De acordo com informações, a mulher dirigia uma caminhonete Toyota Hillux, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Devido ao impacto, a mulher foi arremessada para fora do veículo e morreu na hora. Ela estava acompanhada do filho, de 17 anos, que viaja no banco do passageiro.

O adolescente foi socorrido com graves ferimentos e levado para a Santa Casa de Maringá. O garoto informou que a mãe e ele estavam viajando para a Argentina, onde mora o irmão.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram