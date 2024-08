Mato Grosso do Sul tem sete casos de Mpox confirmados

A doença conhecida como varíola dos macacos pode ser transmitida por meio do contato direto com a pessoa infectada, e principalmente por relação sexual

De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), Mato Grosso do Sul tem 23 notificações, 14 casos descartados e sete casos confirmados de Mpox.

Conforme mostra nos painéis públicos de saúde, os homens são os que mais contraem a doença, com 85,7%, enquanto o público feminino registra apenas 14%.

A doença conhecida como varíola dos macacos pode ser transmitida por meio do contato direto com a pessoa infectada, e principalmente por relação sexual. No estado, 63,6% da maioria dos casos são de origem desconhecidas e 36,4% foram transmitidas por meio de relações sexuais.

Até o momento Campo Grande registrou 6 casos confirmados da doença e Ponta-Porã 1 caso.

Após um novo surto de uma variante identificada como 1b, ainda mais forte e letal da doença, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou pela segunda vez a mpox uma ameaça internacional. Por enquanto essa variante não circula no Brasil, mas especialistas da saúde estão se preparando para a chegada dela no país.

Transmissão:

Segundo o Ministério da Saúde uma pessoa pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam, como a erupção cutânea (feridas na pele), febre, dores no corpo e na cabeça, ínguas, calafrios e fraqueza.

O período de transmissão pode ocorrer até que as lesões cicatrizem completamente e uma nova camada de pele se forme.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.