Operação da Senad apreende armamento pesado na zona rural de Pedro Juan Caballero

Dois cidadãos brasileiros e um paraguaio foram detidos.

Na manhã de hoje (16), armamentos pesados foram apreendidos na área de Lorito Picada, zona rural de Pedro Juan Caballero, durante operação da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas). A cidade faz fronteira com o Brasil através de Ponta Porã.

Dois cidadãos brasileiros e um paraguaio foram detidos. Os policiais também apreenderem armas de fogo, munições e equipamentos de comunicação no local.

A operação tem como objetivo deter redes criminosas e combater o tráfico de drogas na região.

