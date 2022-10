Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva para este domingo

Devido a combinação entre o sistema de baixa pressão no Paraguai, o deslocamento de cavados, fluxo de umidade e aproximação de uma frente fria, este domingo (9) tem previsão de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, para todo o Estado. Também existe a possibilidade de queda de granizo.

Mato Grosso do Sul amanhece com temperaturas mínimas entre 16-21°C. Já as máximas esperadas irão variar entre 20-31°C. Iguatemi continua sendo a cidade mais fria do Estado, com as temperaturas entre 16-20°C. Já Três Lagoas terá o munícipio com as maiores temperaturas do dia, variando entre 22-31°C. Campo Grande começa o domingo com os termômetros nos 22°C, que logo irão subir para 28°C.

Em grande parte do Estado, os ventos irão soprar do quadrante leste e nordeste para o sul ao longo do dia, com rajadas entre 60-70 km/h e em alguns lugares, atingindo os 80 km/h. Todo Mato Grosso do Sul tem previsão para chuva durante o domingo, então se sair de casa, esteja preparado para possíveis surpresas, como pancadas de chuva ou granizo.

