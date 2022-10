Projeto busca proibir abate de cavalos e jegues para comércio de carne

Esta em análise na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2387/22, que busca proibir o abate de equinos e equídeos (cavalos e jegues) para o comércio de carne voltado para o consumo ou exportação.

O deputado Ney Leprevost (União-PR), autor do projeto, afirma que essa inicitiava tem como objetivo evitar práticas cruéis com os animais. “Notícias demostram a crueldade em matadouros de cavalos, e há denúncias de que os animais, 12 horas antes do abate, são privados de água e alimento para amaciar a carne”, explica o político eleito para o cargo de deputado estadual pelo Paraná.

Atualmente o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Curiosidade

Um outro projeto praticamente idêntico ao criado pelo deputado Ney Leprevost já havia sido rejeitado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em 2017.

Tendo como autor naquela época Ricardo Izar (deputado do PP-SP), a proposta teve como relator o então deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG), que recomendou a rejeição da medida se baseando no fato de que diversos outros países consomem carne de cavalo e que especialistas aconselhavam o abate de equídeos que não podiam mais ser usados para trabalho como uma medida humanitária e sanitária, reduzindo o risco de abandono e evitando que os animais se tornassem vetores de doenças.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

