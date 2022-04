Festival de Cultura Indígena apresentará gastronomia a concurso de Miss/ Mister CG

São muitos os eventos que fazem em alusão ao mês que celebra as tradições dos povos indígenas por todo pais. Aqui na Capital tem bastante evento tomando rumo neste mês tão especial para toda a população. E, já tem agenda marcada com varias programações especiais, entre os dias 18 e 19 de abril, o 1º Festival de Cultura Indígena de Campo Grande, com atrações na Praça Ari Coelho.

Na segunda-feira (18) desse mês, o Festival tem a abertura a partir das 17h, com barracas em exposição de artesanatos, cerâmicas e utensílios étnicos como arco e flecha. O grande destaque estará voltado para a gastronomia de origem terena como Hihi, Yukui, Lapápê e Poreo.

Ainda no dia da abertura, o festival terá como atrações musicais o cantor Itamar Jorge (indío terena), o gaiteiro da Aldeia Urbana Marçal de Souza, Sebastião Claudinei e o DJ Peyo Kaxe Planalto.

No dia 19, será realizado o Concurso de Miss e Mister Indígena CG 2022. Além de apresentar a beleza da etnia indígena da Capital, o desfile tem como objetivo promover a cultura étnica, contribuições históricas e reconhecimento dos povos em nossa sociedade. Os candidatos vão se apresentar com dois trajes, um casual e outro étnico. Será permitido todo o tipo de acessório e maquiagem/pintura indígena, tanto facial quanto corporal, que serão avaliados por uma equipe de jurados composta por cinco pessoas.

O evento tem início às 17h, com apresentação do desfile previsto para às 19h. Barracas e exposições também estarão em funcionamento nesse dia.

A ação é uma realização da Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da SECTUR (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).