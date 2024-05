Fundação de Cultura divulga o resultado provisório do edital Som da Concha 2024

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul divulgou no Diário Oficial, de segunda-feira (13), o resultado provisório do edital Som da Concha 2024. Foram recebidas 148 inscrições.

O projeto selecionou 28 atrações musicais, sendo 14 para o show de abertura e 14 para o show de encerramento. Os selecionados receberão R$ 5.000, para apresentação com duração de 40 minutos cada para os shows de abertura e R$ 8.000, para apresentação com duração de 60 minutos cada para os shows de encerramento.

O projeto Som da Concha deste ano acontecerá na Concha Acústica Helena Meirelles e em mais quatro municípios de Mato Grosso do Sul. Acompanhe o resultado:

Categoria Show de Abertura:

Titulares: 1º lugar – Una Uza, 2º lugar – Sampri, 3º lugar – Maringá Borgert, 4º lugar – Sócios Band, 5º lugar – Douglas DaKombi, 6º lugar – Bela Donna Trio, 7º lugar – Kalélo, 8º lugar – Dagata, 9º lugar – Bela Rio, 10º lugar – Vozmecê. 11º lugar – Júlio Borba, 12º lugar – Jaqueline Costa, 13º lugar – Banda de Areia e Ysa Yasmin Cia de Dança, 14º lugar – Gio Resquin.

Suplentes: 15º lugar – Jool Azul, 16º lugar – Heider Barbosa, 17º lugar – Versh, 18º lugar – Pata de Cachorro, 19º lugar – A Arca, 20º lugar – Ruschel, 21° lugar – Marcela Mar, 22º lugar – Adilson Big Fernandes, 23º lugar Rockers Sound System, 24º lugar – Subúrbia, 25º lugar – Jheff Rosa, 26º lugar – Ipê de Serra, 27º lugar – O Soma, 28º lugar – Osmar da Gaita

Para Categoria Show de Encerramento:

Titulares: 1º lugar – Dovalle, 2º lugar – Bêbados Habilidosos, 3º lugar – SoulRa, 4º lugar – Jonavo, 5º lugar – Banda V12, 6º lugar – Érika Espíndola, 7º lugar – Falange da Rima, 8º lugar – Whisky de Segunda, 9º lugar – Flor de Pequi, 10º lugar – Marcos Assunção, 11º lugar – Giani Torres, 12º lugar – MC Anarandà, 13º lugar – 8, 14º lugar – Elizeth Gonçalves.

Suplentes: 15º lugar – Filho dos Livres, 16º lugar – LLEZ, 17º lugar – Muchileiros, 18º lugar – O Bando do Velho Jack, 19º lugar – Murilo Martinez, 20º lugar – Versos 67, 21º lugar – Codinome Winchester, 22º lugar – Silveira, 23º lugar – Evelyn Lechuga, 24º lugar – Patrecio Rocha, 25º lugar – EDQ, 26º lugar – Forródiando, 27º lugar – Emerson Rios, 28º lugar – RT Banda Show.

O prazo para recurso é de cinco dias corridos, a contar da data da publicação.

Com informações da Fundação de Cultura de MS