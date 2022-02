Mato Grosso do Sul recebe novo lote com mais de 26 mil vacinas pediátricas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) recebe na manhã desta quinta-feira (10), mais um lote com 26.300 doses de vacina da Pfizer para uso pediátrico. A remessa com o imunizante chegou no voo LA-3676, às 7h35, no Aeroporto Internacional e a previsão de entrega aos municípios será a partir das 9h.

De acordo com a SES, as doses Pfizer pediátrica reforçarão a imunização de crianças para o retorno seguro às aulas presenciais nas escolas públicas do Estado. Em reunião com autoridades municipais de Saúde e Educação, o governo alinhou estratégias para a vacinação dos estudantes.

O objetivo é fazer três dias de conscientização e fechar com o “Dia D”, com a vacinação de crianças que estiverem acompanhadas pelos pais, no dia 11 de fevereiro.

O Vacinômetro MS aponta que 63.402 doses já foram aplicadas em crianças entre 5 a 11 anos o que representa 21% do público-alvo estimado em mais de 301 mil crianças que estão aptas a receberem o imunizante.