Homem surta e vai preso após invadir casa de ex com barra de ferro

Um homem de 43 anos foi preso após tentar arrombar a casa da ex-esposa, na tarde de quarta-feira (9), por volta das 16h10, em Ponta Porã, aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, a vítima já tinha medida protetiva contra o suspeito, que ia à residência para ameaçá-la.

Na madrugada de quarta-feira (9), o suspeito foi até o imóvel e quebrou o portão da casa entrado no quintal gritando “cadê a guria, cadê a guria, me deixe conversar com ela”.

Conforme a vítima, o suspeito tem crise de ciúmes e vai até a residência ameaçá-la com uma barra de ferro. Os policiais fizeram rondas nas proximidades da casa e encontraram o suspeito, que foi encaminhado para delegacia.

(Com Itamar Buzzatta)