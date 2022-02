Tempo continua seco e umidade do ar fica abaixo de 30% no Estado

O tempo continua firme em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (10). Apenas a região norte pode ter variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, nas demais regiões o dia será ensolarado.

O predomínio de sol com poucas nuvens, eleva as temperaturas rapidamente e a atuação de uma massa de ar seco deixa os níveis de umidade relativa do ar bastante baixos no Estado.

Durante a tarde os índices podem ficar abaixo de 30%, e a recomendação de especialistas é aumentar a ingestão de líquidos para manter a hidratação do corpo.

As temperaturas seguem amenas no início da manhã, mas se elevam rapidamente ao longo do dia. Os termômetros podem registrar mínimas de 18°C e máximas de até 36°C no Estado. Confira no mapa as condições estimadas para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.