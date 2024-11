Ônibus pega fogo em Aquidauana

Na madrugada de ontem (08), o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para combater um incêndio em um ônibus estacionado no pátio da PMA (Polícia Militar Ambiental).

As chamas estavam muito intensas e para controlá-las, foram necessários cerca de 3 mil litros de água. Depois de terem controlado as chamas, os bombeiros continuaram monitorando a situação para garantir que o fogo não se alastrasse novamente.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e não há informações sobre feridos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram