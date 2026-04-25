Mato Grosso do Sul inicia semana com 2,8 mil vagas de emprego; 263 são para Campo Grande

Mato Grosso do Sul começa a semana com 2.877 oportunidades de trabalho abertas por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Os dados constam no boletim atualizado para segunda-feira (27) e contemplam 35 municípios. Em Campo Grande, são 263 vagas disponíveis.

Na Capital, as oportunidades se concentram principalmente em funções operacionais e técnicas. Há destaque para pedreiro (26 vagas), servente de obras (17), ajudante de obras (15) e operador de processo de produção (15). Também aparecem cargos como ajudante de reflorestamento (10), costureira industrial (10), cumim (10) e tecnólogo em redes de telecomunicações (20).

O setor de serviços segue com participação relevante na oferta de vagas. O boletim inclui oportunidades para auxiliar de cozinha (11), lavador de pratos (5), atendente de lanchonete (3), atendente de telemarketing (3) e motorista de ônibus urbano (5). Também há vagas pontuais para barista, supervisor de bar e empregado doméstico.

Na indústria e construção civil, há postos para carpinteiro (7), eletricista de baixa tensão (4), operador de rolo compactador (3), além de funções como mecânico e serralheiro. Já no comércio e logística, aparecem vagas para auxiliar de logística (5), estoquista (2), assistente de vendas (1) e vendedor interno (3).

O boletim reserva ainda 16 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, com destaque para vigilante (10) e auxiliar de linha de produção (2). Há também cinco oportunidades de estágio voltadas a estudantes do ensino médio e superior.

Os interessados devem comparecer à sede da Funtrab, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro de Campo Grande, das 7h30 às 17h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento também é realizado nas unidades da Rede Fácil, conforme horários específicos de cada posto.

A fundação ressalta que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Mais informações podem ser consultadas no site oficial da instituição.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram