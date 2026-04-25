Menina indígena de 11 anos é vítima de estupro em Laguna Carapã; suspeito é preso

Uma criança indígena de 11 anos foi vítima de estupro no fim da tarde dessa sexta-feira (24), enquanto retornava da escola para casa, em Laguna Carapã, a cerca de 305 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, de 24 anos, foi preso pela Polícia Militar.

Segundo informações apuradas, o crime ocorreu em uma estrada próxima a uma aldeia, localizada a aproximadamente 80 quilômetros da área urbana do município. A menina seguia para casa por volta das 17h quando foi abordada e violentada pelo autor.

Após o ocorrido, a vítima relatou o caso à tia, que acionou uma ambulância. A criança foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico na manhã deste sábado (25). A equipe hospitalar acionou a polícia, que deu início às investigações.

Com o apoio de lideranças indígenas, os policiais realizaram buscas na região e localizaram o suspeito na casa da mãe. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue sob investigação.

Outros casos acendem alerta

O caso ocorre em meio a uma semana marcada por outro episódio de violência sexual contra menor em Mato Grosso do Sul. Uma criança de 12 anos precisou de atendimento médico após engravidar em decorrência de abuso cometido pelo primo, de 17 anos. Segundo relatos, os crimes aconteciam durante encontros familiares.

A vítima deverá realizar o procedimento previsto na legislação brasileira para casos de gravidez resultante de violência sexual.

Autoridades reforçam a importância da denúncia e do acompanhamento das vítimas por meio da rede de proteção, que envolve

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