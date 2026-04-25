Motociclista fica inconsciente após colisão com carro e envolvimento de segunda moto em Corumbá

Um jovem de 20 anos foi socorrido em estado grave após um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro na madrugada deste sábado (25), no Bairro Popular, em Corumbá, a cerca de 430 quilômetros de Campo Grande.

A colisão ocorreu por volta das 4h, no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista foi encontrado inconsciente, com ferimentos graves, incluindo corte profundo no queixo, fratura no braço direito e diversas escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro do município, onde permanece sob cuidados médicos.

De acordo com a PM (Polícia Militar), o acidente aconteceu quando o motorista de uma VW Saveiro Cross vermelha, de 31 anos, trafegava pela Rua Santa Catarina e, ao tentar realizar uma conversão à esquerda, foi atingido lateralmente por uma motocicleta Honda/CB 250F Twister, conduzida pela vítima.

Uma segunda motocicleta, modelo Honda CB300R, também se envolveu na ocorrência. O condutor, de 25 anos, tentou desviar do acidente, mas acabou caindo na via.

O segundo motociclista sofreu apenas escoriações leves e recusou atendimento médico. Conforme relato à polícia, ele pediu que a mãe retirasse a motocicleta do local antes da chegada das equipes, por não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele foi encaminhado à delegacia, juntamente com o motorista do carro, para os procedimentos cabíveis.

O condutor do automóvel não sofreu ferimentos e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.

A vítima principal apresentava rebaixamento do nível de consciência e fratura exposta no braço direito, sendo submetida a exames e mantida sob observação médica.

Os veículos envolvidos tiveram danos materiais e foram liberados aos responsáveis. O teste de alcoolemia não foi realizado, mas, segundo a polícia, nenhum dos envolvidos apresentava sinais visíveis de embriaguez.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.

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