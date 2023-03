Feira criativa ‘O Balaio’ chega a Campo Grande

Tradicional em Dourados, encontro reúne arte, moda e gastronomia

A feira artesanal “O Balaio” está em Campo Grande neste domingo (12), a partir das 15h, em frente à Esplanada Ferroviária. Sob organização dos quatro amigos, Fernanda Sabô, Thays Nogueira, Raique Moura e Bi Miura, o evento se tornou tradição, desde 2018, em Dourados e agora tem sua primeira edição na Capital, trazendo criatividade por meio do artesanato, moda, música, gastronomia e muito mais.

Há seis anos, o quarteto de amigos, que também são produtores culturais, sentiu a necessidade de criar “O Balaio” em Dourados, pois, segundo eles, a cidade apresentava uma carência de eventos culturais.

A feira começou com um grupo de 50 a 60 expositores, e tomou uma proporção tão grande que agora terá mais de 150 estandes escolhidos minuciosamente para fomentar a economia de Campo Grande, com produtos diferentes, originais, duráveis e atrativos.

O grupo afirma estar feliz com a expansão do evento para a Capital e a parceria com a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Sesc MS e Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande). A expectativa para “O Balaio” deste domingo (12) é grande. “Tanto para nós, organizadores, quanto para os expositores também, que estão confeccionando os produtos e ansiosos. Vai ser um sucesso!”, declara uma das produtoras, contando que as pessoas também estão interagindo e compartilhando a feira por meio das redes sociais.

Segundo ela, a organização das próximas edições começa logo após o término da feira, “vamos analisar todo o evento e começar a programar as outras edições nas duas cidades”. Hoje, “O Balaio” já integra a agenda cultural de Dourados e da Capital, e conforme a

produtora cultural, o diferencial, que fez com que ela fosse expandida é o público fiel que frequenta “O Balaio”. “Eles confiam no nosso trabalho e nós buscamos proporcionar uma ponte para os produtores locais, além do ambiente familiar agradável, pet friendly, jovial e com área kids”, explica Fernanda, afirmando que a divulgação em massa nas redes sociais também ajuda.

A realização da feira permite um intercâmbio cultural entre os frequentadores e expositores, o que possibilita um aumento de clientes. “Justamente para fazer esse intercâmbio entre as cidades do Estado, além de agregar novos expositores e produtos diferenciados para O Balaio”, justifica.

Atrações e cardápio

A edição da feira “O Balaio” é gratuita, pet friendly e promete diversas atrações culturais, músicos, artistas plásticos, tatuadores, produtos artesanais, brinquedos para crianças, bebidas e uma praça de alimentação recheada de opções. “Acessórios, sabonetes artesanais, plantas, produtos ecológicos, produtos infantis e roupas para pet”, destaca a produtora cultural.

Entre as opções de bebidas, terá bebida alcoólica, refrigerante, água e drinks sem álcool. Na praça de alimentação terá crepe vietnamita, comida venezuelana, hot dog, crepe francês, hambúrguer, pastel, doces, churros, sorvetes, açaí, massa artesanal, bauru e espetinho. Também terão opções veganas e vegetarianas no cardápio.

Os músicos que se apresentam na feira já são conhecidos do público campo-grandense, são eles: Sampri, Guga Borba e Trio Chorinho do Sesc Lageado. O evento é pet friendly, ou seja, animais são bem-vindos e também podem frequentá-lo.

SERVIÇO: “O Balaio” acontece na avenida Calógeras, em frente à Esplanada Ferroviária, dia 12, apartir das 15h, com entrada gratuita.

Por Livia Bezerra– Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.