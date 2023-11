Mato Grosso do Sul começa a emitir novo RG na segunda-feira

Começa nesta segunda- -feira (6), a emissão da nova Carteira de Identidade Digital. Com o novo documento, a probabilidade de fraudes é menor, visto que antes era possível que a mesma pessoa tivesse um número de RG por Estado, além do CPF. A primeira via e a renovação do documento são gratuitas, mas quem perder e precisar de segunda via tem de pagar uma taxa.

A nova carteira é válida legalmente em todo o território nacional e, caso o cidadão esqueça o documento físico, pode apresentar a versão digital em seu celular. O modelo antigo é válido até 28 de fevereiro de 2032.

A nova carteira terá um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. Conta ainda com um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo utilizado em passaportes, o que o torna ainda um documento de viagem.

Acesso

Quem precisa emitir o novo documento deve acessar o endereço eletrônico endereço http://servicos.sejusp.ms.gov. br, escolher o posto mais próximo ou o local que tiver a data desejada, preencher o formulário e confirmar o agendamento. A primeira via em papel e a versão digital da nova Carteira de Identidade Nacional são gratuitas. Você também não precisará pagar nada na hora de trocar a sua antiga cédula de identificação ou quando for fazer a renovação da CIN.

Tecnologia

O documento vem com um QR Code que pode ser lido por qualquer dispositivo apropriado, como um smartphone – o que permitirá a validação eletrônica de sua autenticidade, bem como saber se ele foi furtado ou extraviado.

