Mensagem Padre Rosenei Pauli

Filho, hoje, dia de todos os Santos, desde o momento de acordar, cumprimenta a todos os santos por sua eterna alegria. Que festa haverá no Céu! Roga-lhes que te ajudem a avançar em constantes impulsos de amor o que ainda te resta por percorrer na Terra.

Apoia-te com atos frequentes na ‘comunhão de todos os santos’ do Céu e da Terra. Os maiores podem ajudar as almas pequenas como tu: porque tudo é de todos. Pede-lhes que levem o teu desejo ao teu Único e teu Tudo, isto é, a Mim. Multiplica esses desejos amorosos, faz- -Me sentir os teus suspiros desde a baixeza, e Eu os acolherei com alegria, como se não existisse outra alma além da tua. E a cada alma Lhe farei a mesma festa, pois cada uma pode considerar-se como a eleita de Meu Amor. É este o grande milagre do Coração de teu Deus. Eu Sou a Resposta para a tua procura de Amor, Felicidade e Vida Plena. Filho, ainda não foram preenchidos no Céu os lugares que os anjos maus deixaram vazios. Eu te chamo pelo nome. Que desgraça, Meu pequeno, se tu não respondes! Pede aos santos que te ajudem, apesar das trevas desta Terra, a viver na Fé da Minha presença em tua vida. Aumenta a tua Esperança, tendo a certeza de que Eu chegarei. E aumenta o fogo do teu amor, porque o teu amor é a juventude de tua alma. É um chamado direto ao teu Salvador. Como poderia Ele não vir, se o chamares com um terno encantamento? Oh! Meu pequeno, vinde, vinde a Mim. Os Meus Braços estão abertos.

Apoia-te com atos frequentes na ‘comunhão de todos os santos’ do Céu e da Terra. Porque tudo é comum entre nós. Não é certo que podeis ser bem ricos? Ricos de Fé e Esperança; ricos em Meu Amor. Considera o que é o teu amor, se se multiplica no amor de todos os outros. Os maiores podem ajudar as almas pequenas como tu: porque tudo é de to dos.

“Ainda não foram preenchidos no Céu os lugares que os anjos maus deixaram vazios. Todos vós sois chamados, cada qual pelo seu nome. Que desgraça, Meus pequenos, se vós não respondeis! Se um homem rico, dono de um grande palácio no alto de uma montanha, convidasse os habitantes do vale a morar com ele; e se a gente do vale, por temor à fadiga da subida, não quisesse nem tentá-la, o homem rico, conhecedor de suas magnificências, sentiria viva tristeza pela negligência dessa gente! Ajuda-Me a fazer com que subam; e pede aos que já tenho Comigo que nos ajudem com os outros.”

Padre Rosenei Pauli.