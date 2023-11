População da Capital poderá levar demandas de plano de saúde para Procon

Na próxima terça-feira (7) a população de Campo Grande poderá levar demandas a cerca de planos de saúde pra a o Procon (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor). O atendimento com suporte de técnicos da agência de saúde suplementar ocorrerá das 9h às 15h, na Rua 13 de Junho, 930, Centro.

Equipes do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), vão ser capacitadas para o atendimento de demandas de planos de saúde.

O evento, promovido em parceria com a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), ocorre nos dias 6 e 7 de novembro, em Campo Grande. A Capital é uma das doze cidades escolhidas para atualizar atendentes de Procons sobre as regras do setor e auxiliá-los no esclarecimento de dúvidas dos consumidores.

“Esta parceria inédita é muito importante para aprimorar os procedimentos e, principalmente, melhor orientar os consumidores, elevando assim o grau de resolutividade dos casos”, pontua o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti.

Para a diretora de fiscalização da ANS, Eliane Medeiros, esta também é uma forma de tornar acessíveis as informações sobre saúde suplementar e estreitar a parceria com os órgãos de defesa do consumidor.

Indicadores do setor



Dados da ANS, em agosto, apontavam para a existência de 669.465 beneficiários de planos de saúde em Mato Grosso do Sul. Somente em Campo Grande são 275.117 pessoas com o serviço contratado, ou seja, 41,09% do total do Estado.

Em sua maioria os contratos são coletivos, ou seja, quando o processo é intermediado junto a operadora do plano por uma pessoa jurídica como empresa, sindicato ou associação, em prol das pessoas que dela façam parte. Há, em alguns casos, a possibilidade de incluir dependentes.

Principais demandas

Os sul-mato-grossenses registraram na ANS, de janeiro a agosto, 172 reclamações (38,22%), 160 questionamentos sobre cobertura (35,56%) e 106 pedidos de informação (23,56%).

Também foram formalizadas, no período de janeiro a outubro, 98 reclamações pelos canais de atendimento do Procon/MS. Destes, 63 registros relativos a cobrança/ contestação (64,29%), 20 sobre contrato/oferta (20,41%) e 7 por vício de qualidade (7,14%).

Informações e reclamações



Recomenda-se que o consumidor registre sua demanda junto a operadora de saúde e obtenha um número de protocolo. Havendo negativa ou impedimento de acesso é possível recorrer ao Disque ANS 0800-701-9656 (de segunda à sexta das 8h às 20h, exceto feriados), bem como um formulário de dúvidas e reclamações online.

O Procon/MS, por sua vez, está disponível por meio de formulário de reclamação no site, pelo Disque Denúncia 151 e atendimento presencial em quatro endereços na Capital.