Suspeitos de envolvimento em crime que deixou funcionária de boate morta são presos no Mato Grosso

Dois integrantes do CV (Comando Vermelho) foram presos nesta quinta-feira (18) em Rondonópolis no estado de Mato Grosso, suspeitos de terem matado por engano uma funcionária de uma boate de 18 anos, Sabrina Machado, que morreu com um tiro no tórax. O incidente ocorreu em Sonora na última segunda-feira (15).

Os suspeitos foram capturados por policiais da Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e da Delegacia de Polícia Civil de Sonora. Durante o cumprimento dos mandados, um outro indivíduo foi encontrado com drogas e balança de precisão, sendo preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

A ação faz parte da operação “Divisa” deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, para combater o crime organizado na divisa entre o município de Sonora e o Estado do Mato Grosso. Os autores irão responder por: homicídio simples, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, homicídio qualificado na forma tentada e por promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa.

Os atiradores, integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, tinham como alvo um rival do PCC (Primeiro Comando da Capital). Em Sonora, instalou-se uma guerra entre as facções criminosas, ambas buscando o domínio do tráfico de drogas local.

Foram recolhidas 13 evidências no local. Na manhã seguinte, cinco pessoas foram levadas para a delegacia por suspeita de envolvimento no tiroteio. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, quatro dessas pessoas, todas adolescentes, foram apreendidas em flagrante pelo crime. Os menores têm 13, dois têm 16 e um tem 17 anos.

Matéria Editada ás 9:40 para atualização das informações

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais