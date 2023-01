Região central de Nioaque ganha feira noturna

Os moradores da região Sudoeste que curtem entretenimento poderão curtir feira noturna em Nioaque, cidade localizada há 185km da Capital.

O anuncio veio da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Nioaque divulgou a programação da a 1ª Feira Noturna na Praça Central de 2023. Evento reúne praça de alimentação, artesanato, feira livre e atrações culturais.

A feira acontece das 16h às 23h, na Praça Central, localizada na Avenida CV de Novembro. A alimentação conta com barracas de pastel, espetinho, batata recheada, doces e salgados. Também estará exposto produtos de artesanato regional e atrações culturais.

A feira livre conta com verduras e legumes direto dos produtores.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.