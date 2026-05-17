Maracaju será ponto de encontro de produtores rurais, pesquisadores e setor do agro em MS

Em sua 29ª edição, o evento será em Maracaju/MS, com entrada e estacionamento gratuitos

A Fundação MS realiza, nos dias 19, 20 e 21 de maio, em Maracaju (MS), a 29ª edição do Showtec, reconhecido como o maior evento Agro de Mato Grosso do Sul. Com 12 hectares de área para exposição, a feira reunirá empresas, produtores rurais, pesquisadores, consultores, lideranças e profissionais ligados ao setor produtivo, em três dias de programação voltada à inovação, tecnologia, pesquisa e oportunidades para o campo.

Organizado pela Fundação MS, o Showtec se consolidou como um ambiente estratégico para aproximar o produtor rural de soluções aplicadas à realidade do agro regional. A edição de 2025 recebeu 25 mil visitantes, reforçando a importância do evento como vitrine de conhecimento, relacionamento e negócios para Mato Grosso do Sul e estados vizinhos.

Em 2026, a feira contará com mais de 150 empresas, distribuídas em diferentes segmentos do agronegócio. Entre elas, estão empresas de insumos agrícolas; máquinas, implementos e equipamentos; alimentação, turismo e utilidades; ensino, pesquisa e instituições; consultoria e apoio ao agro; armazenagem, pós-colheita e grãos; instituições financeiras, crédito e consórcios; veículos, caminhões e mobilidade; tecnologia, automação e agricultura digital; combustíveis, energia e baterias; comunicação e mídia; e cooperativas.

Além da área de exposição, a Arena Showtec contará com uma programação técnica ampla, reunindo especialistas de instituições de pesquisa, universidades, empresas e representantes do setor produtivo. No dia 19 de maio, o painel “Do solo à produtividade: caminhos para o sucesso” abordará temas relacionados à biologia, química e física do solo, com a participação da Ph.D. Ieda Mendes, do Dr. Silvino Moreira e do Prof. Eng. Agr. Dr. Moacir Tuzzin de Moraes, sob moderação do Dr. Douglas Gitti, pesquisador da Fundação MS.

No dia 20 de maio, a programação terá início com o painel “Protegendo solos”, voltado ao manejo de nematoides e patógenos de solo. Na sequência, o painel “Soja saudável: da primeira folha à última vagem” discutirá desafios relacionados ao manejo de doenças na cultura da soja. No período da tarde, os temas “Diversificação e seguro rural: estratégias para gestão de riscos” e “Manejo de plantas daninhas de difícil controle” irão ampliar o debate sobre gestão da propriedade, diversificação produtiva, seguro rural e controle de plantas daninhas resistentes.

A programação continua no dia 21 de maio com o painel “A Cultura do Sorgo em Mato Grosso do Sul”, reunindo discussões sobre desafios, oportunidades, resultados regionais, preços e logística para a cultura. No período da tarde, o painel “Agro 360°: Reforma Tributária, Tecnologia e Educação” abordará assuntos estratégicos para o futuro do agronegócio, incluindo inovação no campo, produtividade sustentável, reforma tributária, gestão e contabilidade estratégica.

De acordo com a Fundação MS, o Showtec tem como objetivo levar ao público informações técnicas, tecnologias e soluções que contribuam para o desenvolvimento do agro, fortalecendo a conexão entre pesquisa, empresas e produtores rurais.

A entrada no Showtec 2026 será gratuita, tanto para acesso ao parque quanto para o estacionamento.

Evento: Showtec 2026 — 29ª edição

Data: 19, 20 e 21 de maio de 2026

Local: Maracaju/MS

Realização: Fundação MS

Entrada: Gratuita no parque e no estacionamento

Área de exposição: 12 hectares

Público da edição 2025: 25 mil visitantes

Por Polyana Vera

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