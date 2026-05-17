Governo autoriza início das obras da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, assinou neste sábado (16) a autorização para o início das obras da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá. A iniciativa integra o conjunto de ações do governo voltadas ao fortalecimento da rede de proteção e ao enfrentamento da violência contra a mulher no estado.

Nas redes sociais, Riedel destacou que o avanço de obras estruturantes — como a da Casa da Mulher Brasileira, além de intervenções no aeroporto do Porto de São Pedro — fazem parte do compromisso da gestão com políticas públicas de impacto social. Segundo ele, o governo seguirá atuando para reduzir os índices de violência: “Não vamos sossegar enquanto não tivermos uma redução nos índices”, afirmou.

O Governo do Estado já havia publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) o aviso de licitação para a construção da unidade, que será executada pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), com investimento estimado em R$ 8.399.030,70.

A Casa da Mulher Brasileira será construída na Rua Campo Grande, esquina com a Rua 21 de Setembro, no bairro Aeroporto, em uma área de 1.372,10 metros quadrados. O espaço vai concentrar, em um único local, serviços especializados de atendimento a mulheres em situação de violência, fortalecendo a rede de proteção na região pantaneira.

O projeto prevê a integração de órgãos como a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), além de estruturas do Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública, cartório, sala de audiências, atendimento psicossocial, setores administrativos, espaços multiuso e brinquedoteca. A proposta é garantir atendimento mais ágil, humanizado e integrado às vítimas.

Anteriormente, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, já havia destacado que o empreendimento tem caráter estratégico. Segundo ele, a Agesul atuará para garantir eficiência na execução e qualidade da obra, reforçando o papel da estrutura no acolhimento, justiça e assistência às mulheres da região.

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