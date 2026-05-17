Suspeito de esquema de roubo é morto em tiroteio com Choque, no Jardim Noroeste

Na manhã deste domingo (17) um homem, identificado como Lucas Felipe Alves Ferreira, de 27 anos, conhecido pelo apelido de ‘Peixeiro’, foi morto após trocar tiros com policiais do Batalhão de Choque. O caso aconteceu no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O autor era suspeito de roubos de motocicletas e estava foragido do sistema prisional.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor seguia o mesmo padrão de roubo: buscava anúncios de venda de motocicletas no Facebook Marketplace, marcava encontros com os negociantes e, armado, realizava o roubo.

A Companhia Independente de Policiamento com Cães do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi acionada e uma das testemunhas reconheceu o suspeito através de uma fotografia.

Diante disso, os agentes se deslocaram até a residência da companheira ligada ao suspeito e, no local, após avistar os policiais, Lucas teria iniciado fuga, pulando muros de casas vizinhas. Ainda segundo o registro, o autor recebeu ordem de parada, mas ignorou.

Durante a ação de abordagem, Lucas teria reagido e tentado tomar a arma de um dos militares, o que deu início aos primeiros disparos. Além disso, ele ainda estaria na posse de um revólver calibre .38 na cintura.

Embora ferido, o autor ainda conseguiu correr alguns metros e teria sacado a arma em direção a equipe, iniciando novos tiros, segundo o boletim de ocorrência.

Baleado, Lucas chegou a receber os primeiros atendimentos dos próprios polícia e encaminhado posteriormente para a UPA Tiradentes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No local da ação, foram encontrados um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e um celular encontrado com o suspeito. Ambos foram encaminhados para a delegacia.